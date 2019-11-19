سجن شرطي عراقي 3 سنوات أطلق النار على متظاهرين وسط بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، بالسجن ثلاث سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية وسط بغداد.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد".

ووفق البيان، فإن المحكمة قالت إنه تم القبض على الشرطي بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية.

وأوضح البيان أن المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة.