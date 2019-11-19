سفينة «أوشن فايكنج» تنقذ 94 مهاجرا في البحر المتوسط

أنقذت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" 94 مهاجرا من زورق مطاطي في عرض البحر المتوسط، بعد أن واجه مشكلة في البحر.

وقالت منظمة "إس. أو. إس ميديتراني" الإنسانية الأوروبية اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه قد تم إنقاذ 11 امرأة -منهن 4 حبليات- و6 أطفال، من بين من تم إنقاذهم.

يذكر أن سفينة "أوشن فايكينج" التي تديرها منظمتا "إس. أو. إس ميديتيراني" و"أطباء بلا حدود"، ترفع علم النرويج. وكانت السفينة تبحر اليوم الثلاثاء قبالة الساحل الليبي.

وتعتبر الرحلة في البحر المتوسط في مثل هذا التوقيت من العام، خطيرة بشكل خاص، لأن الركاب الذين يستقلون قوارب غير صالحة للإبحار، يكونون معرضين لخطر انخفاض حرارة الجسم أيضا.