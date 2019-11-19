الخارجية الألمانية تؤكد: المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي

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أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الألمانية تعتبر أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إن المستوطنات تعيق فرصة القيام بعملية سلام وتعرقل حل الدولتين المتفاوض عليه.

وأضافت المتحدثة:" ننوه في هذا السياق إلى قرار 2334 الصادر من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يؤكد التقييم الخاص بمخالفة القانون الدولي".

وتابعت المتحدثة كلامها:" الحكومة الألمانية ستواصل بذل الجهود مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حل تفاوضي مقبول يلبي المطالب المشروعة لطرفي الصراع".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية للأراضي العربية المحتلة في عام 1967 غير مشروعة، وكانت الولايات المتحدة تشاطر التكتل في وجهة النظر هذه إلى أن أعلنت العدول عنها مساء أمس الاثنين.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعد من وجهة نظر الولايات المتحدة " غير متعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".