بثت قناة الغد تقريراً عن قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم لعام 2019، حيث جاءت في المرتبة العاشرة بثروة تُقدر بـ 61.7 مليار دولار، جوليا مارغريت فليشر، وريثة الملياردير ديفيد كوك الذي توفي في أغسطس 2019، وفي المرتبة التاسعة حل رجل الأعمال الأمريكي تشارلز كوك والذي يمتلك 42% من شركة صناعات كوك بثروة تُقدر بـ 61.7 مليار دولار.

وتابع التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرج الأمريكي أن المرتبة الثامنة كانت من نصيب عالم الألكترونيات الأمريكي ذي الأصول الروسية سيرجي برين، الذي يعد أحد المشاركين في تأسيس شركة جوجل بثروة تبلغ 62.4 مليار دولار، وفي المرتبة السابعة لاري بايج وهو شاب أمريكي ساهم في تأسيس محرك البحث جوجل، وبلغت ثروته 64.3 مليار دولار، وسادساَ حل رجل الأعمال الإسباني أمانسيو أورتيجا مؤسس شركة أزياء إينديتيمس بثروة بلغت 67.6 مليار دولار.

وفي المركز الخامس جاء مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي بلغت ثروته 74.5 مليار دولار، وجاء وارن بافت رئيس مجلس إدارة شركة بيركشي هاثاواي الأمريكية بثروة تُقدر بـ 86.6 مليار دولار في المركز الرابع، وفي المرتبة الثالثة برنار أرنو رجل الأعمال الفرنسي ومؤسس مجموعة لويس فيتون بثروته التي بلغت 103 مليار دولار.

وفي المركز الثاني حل جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية بثروة 109 مليار دولار، وتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت والذي تبلغ ثروته 110 مليار دولار.