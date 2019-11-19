علق الإعلامي عمرو أديب على قضية «طفلي السلم» بالغربية، بعد مناظرة على الهواء ما بين والد الطفلين ومحامي الأم، قائلًا: «والله اللي بتعملوه في العيال ده ميجوزش أبدًا وحرام عليكم، أيًا كان الخلاف مش ممكن العيال تترمي في الشارع كل يوم وتتساب كده».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء أمس الاثنين، أن قرار الدولة بضم الأطفال لإحدى دور الرعاية التابعة لها، من أفضل القرارات التي اتخذت بالقضية، متابعًا: «رأيي بصراحة لا الأب ولا الأم ينفعوا، الطفل الذي ليس لديه أب وأم لتربيته فالدولة تتكفل بالدورين، ومستعدين من اللحظة دي نلم فلوس ونعمل حاجات إن الأطفال يتربوا كويس».

وتابع منفعلًا: «ده زي ابنك يعني إيه العيال تترمي في الشارع يعدي عليهم الليلة للصبح ده فيهم رضيع! وأعرف ناس تتمنى من ربنا ضفر عيل، بيصرفوا ملايين واللي وراهم واللي قدامهم عشان ربنا يديهم ضفر عيل»، لافتًا إلى رغبته في حصول الدولة لحق الطفل من أسرته التي تسببت في إهماله بهذا الشكل.

وأشار إلى رغبته في أن تصبح قضية رأي عام كقضية التنمر وأن يكون كلًا من الأم والأب عبرة حتى يتعامل المجتمع مع الطفولة بشكل جيد، مؤكدًا على أن هذا الأمر يتطلب إحداث الكثير من التغيير بقانون الأحوال الشخصية.

يذكر أن اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بحضور سيدة إلى القسم وبصحبتها طفلين، أحدهما ٣ سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما أبناءها.

وتم إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، فلسطيني الجنسية يدعى "ش. ا"، وأم مصرية تدعى "س.ال.ع" "ربة منزل"، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، وأن الزوج متزوج من ٤ سيدات، وقام كل من الزوج والزوجة عقب الانفصال بالتهرب من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وقامت بالإبلاغ عنهما.

وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا وأخطرت النيابة للتحقيق.