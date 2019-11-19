وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بدعم الفلبين لردع أي تهديدات إرهابية في المنطقة

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن واشنطن ملتزمة بدعم الفلبين؛ لردع أي تهديدات إرهابية في المنطقة.

وقال إسبر ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني دلفين لورينزانا في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الثلاثاء ـ إن التعاون المشترك مستمر مع مانيلا حتى تتمكن من مواجهة أي نوع من التهديدات خاصة تنظيم داعش، مجددا تأكيد واشنطن على إلتزامها بالمعاهدة الخاصة بالدفاع المشترك في منطقة المحيط الهادي، والمحافظة على حرية الملاحة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الفلبيني إن بلاده وأمريكا يتشاركان فى تاريخ طويل، وامتد التعاون والتحالف بينهما خلال هذه السنوات؛ ليشمل النواحي السياسية والثقافية والعسكرية ، مؤكدا السعى لتطويرالعلاقات الثنائية.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة جميع الطرق المستقبلية التي سيتم اتخاذها في التحالف العسكري بين مانيلا وواشنطن.