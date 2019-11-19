جددت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الثلاثاء، حبس «مريض نفسي»، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بطعن شقيقته بسكين بمنطقة ألواحي التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان.

وكان بلاغ وصل إلى العميد محمود مرعي، مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بإقدام مريض نفسي على طعن شقيقته بالسكين حتى فارقت الحياة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد كريم أبو العباس، وتمت معاينة الجثة ونقلها إلى مشرحة كوم أمبو.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على الجاني، فيما كشفت التحريات الأولية عن معاناة قاتل شقيقته من مرض نفسي، ويخضع إلى العلاج النفسي منذ فترة، وهو ما أثبته تقرير الصحة وروشتات المريض المقدمة للنيابة.

وقررت النيابة دفن جثمان القتيلة، بعد انتداب الطب الشرعي، وفحص الجثة داخل مشرحة كوم أمبو، حيث شيع الأهالي الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر مدينة كوم أمبو.

وكانت النيابة قررت حبسه 4 أيام عقب التحقيقات الأولية، وبعرضه اليوم قررت تجديد حبسة 15 يوما.