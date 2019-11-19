يعتبر الجزر من أصح الوجبات الخفيفة القادرة على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أنه غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف التي تقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.

ونشر موقع "فوود برفينت" 10 أسباب تجعل من تناول الجزر عادة يومية:

1- مضاد قوي للأكسدة

الجزر مصدر غني للبيتا كاروتين، وهو مضاد قوي للأكسدة بالإضافة إلى فوائده الصحية على الجسم، ويتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين (أ) للحفاظ على بشرة صحية، وتشير الدراسات إلى أن البيتا كاروتين أيضًا يحمي الرئتين من السموم التي تؤدي إلى سرطان الرئة.

2- الهضم

يحتاج الجسم إلى بعض المعادن الأساسية والفيتامينات والألياف والإنزيمات لتزويد عملية الهضم، فيحتوي الجزر على كميات متساوية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان؛ مما يساعد على دفع الغذاء من خلال الجهاز الهضمي، فيتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين "أ"، مما يعزز صحة الخلايا اللمفاوية، التي تقاوم مسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية.

ويحتوي الجزر على كمية جيدة من الكالسيوم والبوتاسيوم، وتشير الدراسات إلى أن تناوله بانتظام قد يمنع قرحة المعدة.

3- العناصر القلوية

تناول الجزر يمكن أن يساعد في إعادة الجسم إلى مستوى مفيد من الأس الهيدروجيني، حيث يضبط قيمة الرقم الهيدروجيني للدم عن طريق إفراز الحمض الزائد في البول.

4- البوتاسيوم

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على إعادة توازن مستويات السوائل في الجسم لتخفيف الضغط على الكليتين والجهاز الدوري بأكمله.

5- صحة الأسنان

يمكن أن يساعد الجزر في الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك، فتناوله يحفز إنتاج اللعاب؛ مما يساعد على إبقاء البكتيريا في فمك تحت الفحص، لأن قدرتهم القلوية يمكن أن توازن درجة الحموضة في فمك كذلك.

6- الجروح

هناك نوعين من المركبات في الجزر يمكنهما تسريع عملية التئام الجروح، وهما "فيتامين C" و"بيتا كاروتين".

7- المغذيات النباتية

يحتوي الجزر على واحد من أقوى المغذيات النباتية يسمى "الفركارينول"، الذي يعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

8- الكاروتينات

يحتوي الجزر أيضًا على مجموعة معينة من مضادات الأكسدة تسمى "الكاروتينات"، والتي تستخدم للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم؛ حيث إن اتباع نظام غذائي غني بالكاروتينات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

9- الألياف

تساعد الألياف غير القابلة للذوبان على منع الإمساك والانسداد المعوي؛ مما يقلل من خطر حدوث مشاكل مثل البواسير وحتى سرطان القولون والمستقيم.

10- العيون والشعر والأظافر والجلد

التكامل الغذائي المتوازن للجزر مفيد لكامل الجسم، بما في ذلك الشعر والأظافر والجلد والعينين.