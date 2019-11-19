 تمائم طوكيو 2020 لأول مرة في مدرسة ابتدائية - بوابة الشروق
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تمائم طوكيو 2020 لأول مرة في مدرسة ابتدائية


نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 11:33 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 11:33 م

ميرتوفا وسوميتي.. تمائم آلية هي الأولى في تاريخ الأولمبياد بطوكيو 2020، وأوضح تقرير قناة الغد، أن لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو تكشف للمرة الأولى عن كيفية التحكم فيهما عن بعد، وذلك في حدث ضخم بمدرسة ابتدائية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأضاف التقرير أن الربوتين قدما عرضًا يحاكي مهامها أثناء الأولمبياد، وهو استقبال الرياضيين والتفاعل معهم باستخدام تعابير الوجه المختلفة والتي برمج المنظمون جهازي الروبوت عليها.

وأشار التقرير إلى أن القائمون القائمون على الأولمبياد يخططون لجعله الحدث الرياضي الأكثر ابتكارًا.

يذكر أن أولمبياد طوكيو ستقام في الفترة ما بين 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020

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