رئيس الفلبين يفرض حظر استخدام واستيراد السجائر الإلكترونية

قال الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، إنه أمر بفرض حظر على استخدام واستيراد السجائر الإلكترونية في الفلبين.

كما أمر باعتقال أي يشخص يدخن السجائر الإلكترونية في أماكن عامة، وذلك بعد تصريح وزارة الصحة إنها تجري تحقيقًا فيما يمكن أن تكون أول حالة، مؤكدة للتعرض لإصابة في الرئة جراء استخدام السجائر الإلكترونية.

وقال الرئيس الفلبيني، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء: "سأحظر استخدام واستيراد (السجائر الإلكترونية) لأنها سامة والحكومة لديها السلطة لإتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة والمصلحة العامة".

وأضاف: "أنا أصدر الآن الأمر لوكالات إنفاذ القانون لاعتقال أي شخص يدخن السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة، مثل التدخين، لا يمكن أن تفعل ذلك داخل الغرفة.. أنت بذلك تلوث الناس".