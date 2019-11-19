ظاهرة تبني الأيتام تمنع تحول بلدات الريف الروسي إلى قرى أشباح

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى انخفاض حاد بتعداد السكان الروس وتحديدًا بمناطق الريف التي يهجرها معظم الشباب وعوائلهم نحو العاصمة موسكو؛ وبالتالي تضطر الحكومة لإغلاق مؤسساتها التعليمية والعلاجية بتلك القرى لتصبح مدن أشباح صغيرة ولكن مبادرة حكومية لتبنى الأطفال مؤخرًا بدأت بحل الأزمة وإعادة شيء من الحياة للريف الروسي.

وبحسب "فرانس 24" فإن الطفل دانايا يجلس مستمعًا لمدرس اللغة في صف يضم 36 تلميذا بأحد مدارس قرية برودى 500 كيلو متر شمال العاصمة موسكو ولكن دانايا ليس التلميذ الوحيد من الأطفال المتبنيين بل لديه 12 من زملائه من المتبنيين.

ويقول جينادي تشيستياكوف مدير المدرسة أنه بدون أولئك المتبنيين كانت المدرسة لتغلق لعدم وجود تلاميذ لتدريسهم فهم لهم الفضل باستمرار المدرسة بل للاستمرار القرية بأكملها حسب قوله.

ويقول عالم الاجتماع بالأكاديمية الروسية فيرا جالينداباييفا، إن القرى الريفية تواجه نقصًا بمجتمعاتها حيث يهاجر الشباب وأطفالهم تاركين الوظائف خالية والمدارس دون طلاب ولا يبقي فى الريف سوي المتقاعدين.

وبحسب فيرا فإن الحكومة الروسية تسارع بإغلاق المستشفيات والمدارس غير المجدية حال عدم توافر الأشخاص بالبيئة المجاورة لها ما يهدد العاملين فيها بفقدان وظائفهم.

وفى محاولة من الحكومة لإتاحة الفرصة لتلك المؤسسات للاستمرار بدأت بانتهاج دعم تبنى الأيتام من قبل أهالي القرى المهجورة من كبار السن حيث توفر الحكومة نحو 90 دولارًا شهريًا لكل من يكفل طفلًا بتلك القرى.

ويذكر أن تراجع العدد السكاني في روسيا بدأ عام 1991 مع انحلال الاتحاد السوفيتي، حيث قل عدد الشعب بنحو 5 ملايين شخص ولم تفلح المبادرات الحكومية لمكافئة كل أسرة ماليًا على إنجاب طفل جديد ليستمر التراجع في عام 2019 بمعدل 68 ألف شخص في 6 شهور فقط.

ويذكر أنه فى العقدين الماضيين تم إغلاق 26 ألف مدرسة روسية جراء تراجع عدد السكان ومن بين تلك المدارس 22 ألف مدرسة في الريف حيث تتفاقم الأزمة جراء الهجرة للمدن.

وعلى سبيل المثال كانت مقاطعة ماشينسكوي الريفية تضم 15 مدرسة انتهوا إلى 3 مدارس فقط.

ويضيف المدير تشيستياكوف، أن دعم الحكومة لتبنى الأيتام ذو منفعة مزدوجة فبينما يحافظ على إبقاء المدارس تعمل فهو يوفر الحاجة المادية للأسر المحلية ما يجعلهم يعدلون عن مغادرة القرية وبالتالي تظل القرية نابضة بالحياة على عكس مدن الأشباح المجاورة.

وتقول أيرينا العاملة بالإدارة المحلية في قرية برودي أن ظاهرة التبنى كما أنها تحمى القرى من الاندثار فهى تمنح الأطفال حياة هادئة بعيدًا عن ملجأ الأيتام ليتربوا بين أسرة حقيقية من أبوين وأخوة.

وتربي مدرسة التاريخ إيكاترينا سولوفيوفا 11 طفلًا يتيمًا بينما تعبر عن سعادتها بأنها فى كل عيد ميلاد لها تجد الكثيرون يحتفلون بها وزوجها.

وتؤكد إيكاترينا أنها لا تربيهم مع زوجها من أجل العائد المادى فهى تعتبرهم أبنائها على كل حال.

ويهدد بقاء الوضع الحالى فى قرية برودى العجز فى أعداد المدرسين من الشباب حيث يعكف علي تشغيل المدارس مدرسين من كبار السن وقد تغلق تلك المدارس بعد تقاعدهم لعدم وجود شباب جدد يستلمون الوظائف وهذا بحسب عالم الاجتماع فيرا.