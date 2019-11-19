يوفنتوس يعلن تجديد عقد بونوتشي حتى عام 2024

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تجديد عقد مدافعه الدولي ليوناردو بونوتشي حتى عام 2024.

وكان لاعب قلب الدفاع بونوتشي /32 عاما/ قد انضم إلى يوفنتوس قادما من باري عام 2010، واعتلى منصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع الفريق سبع مرات، وذلك ضمن ثمانية ألقاب متتالية حصدها يوفنتوس في المسابقة.

ولعب بونوتشي لفريق ميلان خلال موسم 2017 / 2018، إثر الخلافات التي تردد أنها نشبت بينه وبين ماسيميليانو أليجري الذي كان مديرا فنيا ليوفنتوس حينها.

وشارك بونوتشي في 95 مباراة مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها سبعة أهداف.