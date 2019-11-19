محكمة أوروبية تدين روسيا لانتهاكها حقوق ثلاثة أشخاص تم إدانتهم لمشاركتهم في مظاهرات

قالت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا انتهكت حقوق ثلاثة أشخاص مدانين على خلفية المشاركة في احتجاجات عامي 2009 و2012.

وأمرت المحكمة روسيا بدفع تعويض بقيمة 4000 يورو (4428 دولارا) لرجل تم تغريمه ألف روبيل (نحو 28 دولارا في ذلك الحين) لمشاركته في احتجاجات عام 2009 تم تنظيمها بدون إبلاغ السلطات.

وقالت المحكمة إن الاحتجاج الذي ضم سبعة أشخاص يحملون أوراق بيضاء فارغة لا تعد تهديدا للنظام العام، لذلك تدخلت السلطات بشكل مبالع فيه في حق حرية التجمع.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما ضد روسيا في قضايا أقامها شخصان على خلفية احتجاجات 2012 ضد تزوير الانتخابات.

وأمرت روسيا بدفع 9000 يورو كتعويض لمنظم الاحتجاج، الذي أدين بتنظيم اضطرابات واسعة النطاق، على الرغم من أنه طالب أكثر من مرة بالتحلي بالهدوء.

وقالت المحكمة إن الرجل الثاني شوهد وهو يقود مجموعة من الأفراد لاقتحام حاجز شرطي، ولذلك لا يمكن القول إنه كان يشارك في تجمع سلمي.

وأشارت المحكمة إلى أن روسيا وأوكرانيا أخفقتا في التحقيق بصورة ملائمة بشأن مزاعم الرجل بأنه جرى لاحقا اختطافه من أوكرانيا وإعادته بصورة غير قانونية لروسيا.

وقضت المحكمة بتغريم روسيا وأوكرانيا 11 ألفا و4000 يورو على التوالي كتعويض للرجل.