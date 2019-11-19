فرنسا تحبط مخطط اليابان والأرجنتين تعبر تشيلي في كأس ديفيز للتنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احبط الفريق الفرنسي مخطط نظيره الياباني وتفوق عليه 2 _1 اليوم الثلاثاء في منافسات كأس ديفيز للتنس في إسبانيا.

وتفوق نيكولا ماهو وبيير هيوز هربرت على بن مكلاشلان وياسوتاكا يوشيياما بنتيجة 6 _7 ، 6 _4 ،7 _5 في مباراة الزوجي.

وفي وقت سابق اليوم فاز يوشيهيتو نيشيوكا على جايل مونفيس 7 _5 ،6 _2 بعد فترة وجيزة من فوز جو ويلفريد تسونجا على يوسوتاكا يوشيياما 6 _2 ، 6 _1.

وتلتقي فرنسا وصيفة النسخة الماضية مع صربيا في المواجهة التالية بالمجموعة الأولى.

وفي المجموعة الخامسة امتدت مواجهة هولندا مع كازاخستان إلى مواجهة ثالثة عبر مباراة الزوجي.

وفي منافسات الفردي فاز الهولندي روبن هاس على الكازاخي الكسندر بوبليك 7 _5 ، 3_6 ، 7 _5 قبل أن يفوز الكازاخي ميكايل كوكوشكين على بوتيك فان زاندشالب 6 _2 ، 6 _2.

وفي مباراة الزوجي فاز الثنائي الكازاخي المؤلف من بوبليك وكوكوشكين على الثنائي الهولندي الذي يضم هاس وجين جولين روجر 6 _4 ،7 _6.

وفي المجموعة الثالثة فازت الأرجنتين على تشيلي 2 _صفر بعد تفوق جويدو بيا على نيكولاس ياري 6 _4 ، 6 _3 وتفوق دييجو شوارتزمان على كريستيان جارين 6_2 ، 6 _2.