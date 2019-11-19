البحرين تعيد إحياء مسار اللؤلؤ التاريخي وخدمات تشخيصه لأول مرة في العالم

أطلق معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» خدمة «تشخيص اللؤلؤ» الأولى من نوعها في العالم خلال أعمال «منتدى اللؤلؤ» وإحياء مسار اللؤلؤ التاريخي بمحافظة المحرق، وذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.

وأكد ياسر الشريفي رئيس مجلس إدارة المعهد أهمية الدور الكبير للمعهد في التعامل مع أبرز التحديات التي يواجهها اللؤلؤ الطبيعي واللؤلؤ الصناعي، إضافة إلى عرض معلومات عن محار اللؤلؤ في البحرين وطبيعته، استعراض تجارة اللؤلؤ قديماً وحديثاً في البحرين، وتحديد أنواع اللؤلؤ، وغير ذلك من الأمور.

من جانبها، أعلنت نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» إطلاق خدمة «تشخيص اللؤلؤ» كأول خدمة من نوعها على مستوى العالم، وذلك من خلال طرح واعتماد معايير عالمية في مجال تشخيص اللؤلؤ، كما هو معمول به في الألماس.

وأضافت أن المنتدى يهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين والجمهور في «دانات» كأفضل معهد في العالم لتقديم خدمات فحص اللؤلؤ، مشيرة إلى أن تنظيم المنتدى يسهم في إبراز ما تزخر به مملكة البحرين من تاريخ عريق وسمعة مميزة في مجال اللؤلؤ، وما تمتلكه من تقنيات متقدمة ورؤية طموحة للمستقبل.

بدوره، أكد الدكتور جايتانو كافاليري رئيس الاتحاد العالمي للمجوهرات أهمية تسليط الضوء على هذه المنطقة من العالم كأحد أبرز أماكن استخراج وفحص وتجارة اللؤلؤ، مضيفا أن مملكة البحرين باتت تملك منظومة متكاملة للؤلؤ بوجود معهد «دانات».

كما أكد الدكتور محمد بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن البحرين لديها القدرة بأن تصبح المركز الرئيسي عالميا للؤلؤ الطبيعي، خصوصاً في وجود قوانين مشجعة للاستثمار في صناعة اللؤلؤ واحتضان المملكة لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات».

وأشار إلى أن معهد «دانات» يؤدي دورًا بارزًا في تأكيد ريادة المملكة في مجال اللؤلؤ، وذلك من خلال مختبره الدولي، الذي يتميز بجودته العالية في تقييم اللؤلؤ وتصنيفه.

وأضاف أن مملكة البحرين بصفتها مركزا رائداً على المستوى الإقليمي والدولي في مجال تجارة اللؤلؤ، تعمل على تعزيز سمعة وتقديم صورة كاملة عن اللؤلؤ الطبيعي وخصائصه وامتيازاته التي يتفرد بها.