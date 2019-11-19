الكاميرون تخصص 3 مليارات فرنك إفريقي لمكافحة أمراض «الإيدز والسل والملاريا»

أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا اليوم /الثلاثاء/ عزم بلاده المشاركة بمساهمة مالية في الصندوق الدولي لمكافحة أمراض (الإيدز والسل والملاريا) التي مازالت مستشرية بشكل مرعب في القارة الإفريقية وتودي بحياة آلاف الأشخاص كل عام.

وأكد بيا- في تصريح اليوم- أن بلاده ستساهم بـ 3 مليارات فرنك إفريقي في الحرب على هذه الأمراض، مشيرا إلى أن الكاميرون تستفيد هي الأخرى من أموال الصندوق الدولي لمكافحة تلك الأمراض، وأنها بالطبع تدعم هذا الصندوق.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالملاريا شهد انخفاضا ملحوظا في الأونة الأخيرة، غير أن الزيادة السكانية المستمرة تحتم علينا الاستمرار في مكافحة مثل هذه الأمراض الفتاكة.

وكان رئيس الكاميرون قد زار فرنسا - الشهر الماضي - للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السادس لجمع التبرعات لمكافحة أمراض (الإيدز والسل والملاريا)، والذي استضافته مدينة ليون الفرنسية يومي 9 و10 أكتوبر 2019، حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانول ماكرون وناقشا ما يتعلق بمكافحة تلك الأمراض، بالإضافة إلى عدد آخر من الموضوعات.