 تنزانيا تعتزم إطلاق أول مزايدة لتصدير إنتاجها من الشاي في العام المقبل - بوابة الشروق
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تنزانيا تعتزم إطلاق أول مزايدة لتصدير إنتاجها من الشاي في العام المقبل

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:54 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:54 ص

تعتزم تنزانيا إقامة أول مزايدة على أراضيها لبيع إنتاجها من الشاي في العام المقبل، ونقلت صحيفة "ذا سيتزن" التنزانية عن "نيكولاس ماويا"، رئيس وكالة تجارة السلع في تنزانيا القول،: إن المزايدة ستقام في العاصمة دار السلام وهى المركز التجاري للبلاد أيضا".

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى ان تنزانيا تبيع جزءا كبيرا من إنتاجها من الشاي حاليا من خلال مزايدات أسبوعية في مدينة مومباسا الساحلية بدولة كينيا المجاورة.

كانت تنزانيا قد صدرت خلال الموسم الزراعي 2018-2019 حوالي 29.2 مليون كيلوجرام من الشاي بقيمة 44 مليون دولار.

يذكر أن الشاي يعتبر من الزراعات الأساسية في تنزانيا حيث يمثل رابع أكبر محصول تصديري للبلاد، ويعمل في زراعته أكثر من 30 ألف مزارع صغير ينتجون حوالي ثلث إنتاج البلاد منه.

يشار إلى أن محصول الشاي يعتبر مصدرا مستقلا ومستقرا للدخل على مدار العام، في حين يعاني صغار المزارعين من آثار التقلبات المناخية الحادة على الزراعة.

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