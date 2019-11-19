وفد من حزب البديل الألماني اليميني يزور سوريا لإجراء مباحثات مع حكومة الأسد

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وصل وفد من الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض إلى سوريا، في زيارة لمدة أسبوع.

وبحسب برنامج الزيارة، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الثلاثاء، من المخطط إجراء مباحثات مع مسؤولين من الحكومة السورية بزعامة الرئيس بشار الأسد في دمشق وكذلك القيام بزيارات لمعالم سياحية متنوعة.

ويقود الوفد النائبان البرلمانيان بحزب البديل فرانك باسمان وفالدمار هرت.

وأفادت بيانات كتلة البديل في البرلمان الألماني "بوندستاج"، بأن الوفد يضم أيضا أودو هملجارن ويورجن بول وشتفن كوتريه وكذلك موظفين ومترجما.

وصرح متحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب، بأن الوفد دخل سوريا عن طريق الحدود السورية-اللبنانية، وسيغادر من هذا الطريق أيضا.

وأوضحت الكتلة البرلمانية للبديل اليوم أن عملية إعادة الإعمار في المناطق السورية التي تم تدميرها بسبب الحرب هو أمر في مصلحة ألمانيا.

ومن منظور الحكومة الاتحادية، فإن التوصل لاتفاق سياسي مع مراعاة مصالح خصوم الأسد يعد شرطا لمثل هذا الدعم.

وبحسب معلومات (د.ب.أ)، توجه الوفد البرلماني لسوريا أمس الاثنين. ويشمل برنامج الزيارة اجتماعا مع مدير الهلال الأحمر العربي السوري اليوم الثلاثاء.

ومن المخطط للأيام القادمة عقد اجتماع مع مسؤولين من وزارات الخارجية والاقتصاد والسياحة، وكذلك من الغرفة التجارية ومع رئيس البرلمان السوري أيضا.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد أيضا مع أحمد بدر الدين حسون، مفتي سوريا، وكذلك أن يقوم بزيارة المتحف الوطني وتفقد المدينة القديمة بدمشق.

يذكر أن وفدا من ساسة بحزب البديل زار سوريا أيضا في مارس عام 2018. وانتقدت الحكومة الاتحادية هذه الزيارة بشدة آنذاك.