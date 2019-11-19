إزالة 2828 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الموجة الـ14 من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 318 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثامن من الموجة منها 210 إزالات تعد بالبناء بمساحات 41969 متر مربع، و108 إزالات زراعة على مساحة 29121 فدانا 3 ، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

وفى السياق ذاته، أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، عن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة ضمن فعاليات الموجة الـ14، حيث تم استرداد 1500 فدان أرض أملاك دولة تابعة للمحافظة، و30 فدانا تابعة للريف المصري بالظهير الصحراوي، و3080 مترا مربعا أملاك دولة صرف، و9 قراريط على أرض زراعية، و1050 مترا مربعا مخالفة للقانون 119 لسنة 2008.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوه، من استرداد 378 فدان أملاك دولة، في إطار جهود الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.