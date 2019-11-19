ترامب يدرس الإدلاء بشهادته فى تحقيق الكونجرس الرامى لعزله



شهادة مسئول بالسفارة الأمريكية فى أوكرانيا تعمق أزمة الرئيس.. وزوج مستشارة ترامب: هايلى مستعدة لفعل أى شىء لتصبح نائب الرئيس



أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس، أنه قد يرغب فى الإدلاء بشهادته فى التحقيق الذى يجريه الكونجرس والرامى لعزله، مؤكدا أنه لم يرتكب أى مخالفة.

وقال ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «رغم أننى لم أرتكب أى مخالفة، ولا أحب أن أعطى مصداقية لخدعة الإجراءات القانونية هذه، فأنا أحب الفكرة وسأدرسها من أجل أن أعيد للكونجرس تركيزه مرة أخرى».

ولم يطلب الديمقراطيون بمجلس النواب، الذين يقودون التحقيق، ترامب علنا للشهادة فى تحقيق بشأن ما إذا كان قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية وحث أوكرانيا على فتح تحقيق مع جو بايدن المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة الديمقراطيين فى الانتخابات الأمريكية القادمة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

إلى ذلك، قال المسئول فى السفارة الأمريكية بأوكرانيا ديفيد هولمز إنه «لم ير شيئا فى أى وقت سابق يضاهى ما سمعه فى مكالمة هاتفية جرت بين ترامب والسفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند، والتى طالب فيها ترامب شخصيا من السلطات الأوكرانية بفتح التحقيق مع جو بايدن.

وأخبر هولمز المشرعين خلال إفادة فى جلسة مغلقة أنه سمع محادثة هاتفية بين سوندلاند وترامب فى مطعم فى كييف فى 26 يوليو الماضى، موضحا أنه «بينما لم يكن هاتف السفير سوندلاند على مكبر الصوت، كان بإمكانى سماع صوت الرئيس من خلال سماعة الهاتف. كان صوت الرئيس مرتفعًا للغاية ويمكن التعرف عليه».

وتابع أن سوندلاند أكد لترامب أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى سيفعل «أى شىء تطلبه منه»، موضحا: «سمعت بعد ذلك أن الرئيس ترامب يسأل» إذن، هل سيقوم التحقيق؟ «أجاب السفير سوندلاند بأنه «سيفعل ذلك»، وفقا لموقع «ذا هيل» الأمريكى.

من جهة أخرى، دخل المحامى الأمريكى جورج كونواى زوج المستشارة البارزة فى البيت الأبيض كيليان كونواى، فى جدال حاد مع السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى، على موقع «تويتر» بعد قيام الأخيرة بمهاجمته لانتقاده النائبة الجمهورية؛ إيليز ستيفانيك ودفاعها عن ترامب فى التحقيقات الرامية لعزله.

وقالت هايلى: «هذا لا مبرر له على الإطلاق ومثير للاشمئزاز. جورج كونواى آخر شخص يمكن أن يطلق على شخص ما أنه «قذر»، كما أرفقت مقال نشره موقع «تاون هول» الأمريكى والذى حمل عنوان (جورج كونواى: لنتصدى لشخصية إليز ستيفانيك «القذرة»).

من جانبه، هاجم كونواى تصريحا أدلت به هايلى مؤخرا حيث قالت إن ترامب كان «صادقا» طوال وقت عملها معه. وتابع كونواى: «ستقول أى شىء للحصول على منصب نائب الرئيس، أليس كذلك؟».