موجة من الطقس السيئ فى بورسعيد والبحر الأحمر

ضربت موجة من الطقس السيئ، محافظتى «بورسعيد والبحر الأحمر»، وأدت إلى تعطل حركة المرور بمدينة سفاجا وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظتين للتصدى لأى طوارئ.

وشهدت بورسعيد تداعيات نوة المكنسة، مصحوبة برياح شمالية غربية سريعة هواؤها شديد البرودة محملة بالأتربة وقد رفعت الأجهزة التنفيذية بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة من درجة إجراءاتها الاحترازية لمواجهة أى حدث طارئ، بالأحياء أو بمدينة بورفؤاد.

وانتظم عمل كوبرى النصر العائم ومرفق معديات مدينة بورفؤاد وحركة قافلة الشمال للسفن العابرة بممر المجرى الملاحى لقناة السويس.

وفى البحرالأحمر، شهدت مدينة سفاجا جنوب مدينة الغردقة، سقوط أمطار غزيرة بمعظم أنحاء المدينة، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بالشوارع، فيما دفعت الوحدة المحلية للمدينة بعدد من المعدات لشفط أى تجمعات للمياه.

من جانبها أكدت يسرا عطية، نائب محافظ البحرالأحمر، استمرار رفع درجة الاستعداد، لمواجهة أخطار السيول على المحافظة، مشيرة إلى تمركز جميع المعدات فى المناطق التى تواجه خطر السيول، وتكليف هيئة الطرق والكبارى بتكثيف ونشر المعدات بنقاط التمركز لمجابهة السيول.

وطالبت يسرا باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة، والتدابير الاحترازية؛ للتعامل مع أى أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة خدماتها وإشاراتها الضوئية على طول الطريق.. فيما رفع مرفق إسعاف البحرالأحمر، درجة الاستعداد، وتجهيز عربات الدفع الرباعى، والتى تم صرفها حديثا، للمرفق.

وأكد مصدر بميناء سفاجا، أن الميناء يعمل بشكل طبيعى دون التأثر بسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن الميناء يتأثر فقط بسرعة الرياح إن كانت عكسية، وأن حركة الصادرات والواردات على أرصفة الميناء مستمرة دون توقف.