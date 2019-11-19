 روسيا: لم نغير موقفنا من قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة - بوابة الشروق
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روسيا: لم نغير موقفنا من قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة


نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 5:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 5:12 ص

أكدت روسيا أنها لم تغير موقفها من قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي سبق أن صنفتها غير شرعية، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة مراجعة نهجها في هذا السياق.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الروسية، في تصريح مقتضب لوكالة “تاس”، تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية: “موقف روسيا من هذه القضية لم يتغير”.

وذكر بومبيو، في وقت سابق من الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تراجع موقف سلفه، باراك أوباما، من قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبدأت الولايات المتحدة رسميا اعتبارها غير منتهكة للقانون الدولي، فيما أشار إلى أن مصير المنطقة المذكورة يحدده الإسرائيليون والفلسطينيون.


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