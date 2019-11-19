كوت ديفوار تهزم غانا وتحجز أولى البطاقات الإفريقية في أولمبياد طوكيو 2020

نجح منتخب كوت ديفوار الأولمبي في التغلب على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

افتتح المنتخب الإيفواري التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق المهاجم يوسف داو، قبل أن يتعادل المنتخب الغاني بداية الشوط الثاني، عن طريق قائد الفريق، ياو يبواه في الدقيقة 51، ليعود يوسف داو ويمنح التقدم مرة أخرى لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 85، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل إيفانز منساه، هدف التعادل القاتل للمنتخب الغاني.

المجهود البدني أثر على أداء المنتخبين في الشوطين الإضافيين، ليستمر التعادل الإيجابي لتذهب المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي ابتسمت لمنتخب الأفيال، ليضمن تأهله للمباراة النهائية، ويحسم بطاقة العبور الأولى لأولمبياد طوكيو 2020.