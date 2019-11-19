 أكرم توفيق: التأهل لأولمبياد طوكيو ليس نهاية المشوار وهدفنا التتويج باللقب - بوابة الشروق
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أكرم توفيق: التأهل لأولمبياد طوكيو ليس نهاية المشوار وهدفنا التتويج باللقب

محمد عبد المحسن
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 10:18 م

أعرب أكرم توفيق، لاعب المنتخب الوطني الأوليمبي،  عن سعادته الكبيرة بعد التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا والتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «مبسوط جدًا بعد أن تمكنا من اسعاد الشعب المصري، وبدأنا الشوط الثاني بإصرار من أجل ذلك والحمدلله لم يعودا إلى منازلهم في حزن».

وعن تباين الأداء بين الشوط الأول والشوط الثاني، قال لاعب المنتخب الأوليمبي: «الشوط الأول استكشفنا الفريق الجنوب إفريقي والشوط الثاني لعبنا على الثغرات لديهم».

وأتم: «التأهل لدورة طوكيو 2020  ليس نهاية المشوار، نركز الآن على المباراة القادمة ولا يجوز أن ننظم البطولة ويفوز بها منتخب أخر، شكرًا للجمهور الذي حضر اليوم ونعدهم بالتتويج باللقب».

وتفوق المنتخب الأوليمبي على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، ليضرب موعدًا مع كوت ديفوار في المباراة النهائية مساء الجمعة المقبلة.


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