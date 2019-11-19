الأمم المتحدة تأسف من موقف إدارة ترامب بشأن المستوطنات الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أسفها إزاء إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي.

وقال ستيفان دوجاريك، للصحفيين في نيويورك: "نعرب عن أسفنا الشديد إزاء الإعلان"، مضيفا: "إننا لا نزال ملتزمين بحل الدولتين الذي يعتمد على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

من جانبه، قرر المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، أن موقف الأمم المتحدة بشأن المستوطنات لم يتغير.

وأضاف: "إن تغير الموقف السياسي لدولة واحدة لن يغير القانون الدولي القائم، ولا تفسيره من جانب محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن".

وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2016 بالوقف الكامل لبناء المستوطنات وأصدر قرارًا يصفها بأنها انتهاك للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.