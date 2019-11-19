ارتفع إجمالى الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى إلى 4736 مليون دولار عام 2018 مقابل 3716 مليون دولار فى 2017 بزيادة 27.4%، وفق بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وأوضح البيان أن أعلى قيم التصدير تركزت فى عشر دول إفريقية بنسبة 80.9% من إجمالى هذا التكتل، وهى الجزائر بقيمة صادرات 979.2 مليون دولار بنسبة 20.7%، وليبيا بصادرات 635.9 مليون، بنسبة 13.4%، ثم المغرب بـ501.6 مليون بنسبة 10.6%، وتونس بـ497.7 مليون بنسبة 10.5% من إجمالى الصادرات المصرية للاتحاد الإفريقى.

وجاءت بعد ذلك السودان بقيمة صادرات 399.3 مليون دولار، بنسبة 8.4%، ثم كينيا بـ354.6 مليون، بنسبة 7.5%، ونيجيريا بـ179.2 مليون بنسبة 3.8% ثم إثيوبيا بـ169 مليون دولار بنسبة 3.6%، وإريتريا بـ116.2 مليون دولار بنسبة 2.5%، وأخيرا غانا بصادرات 115.8 مليون دولار، بنسبة 2.4%.

فيما كشف المركزى للتعبئة والإحصاء، أن إجمالى الواردات من دول الاتحاد الافريقى ارتفع أيضا إلى 2204 ملايين دولار عام 2018، مقابل 1859 مليون دولار فى 2017 بزيادة 18.6%، وتركزت أعلى القيم فى عشر دول بنسبة 82.1% من إجمالى هذا التكتل.

وشملت هذه الدول كلا من الجزائر بـ398.1 مليون دولار، بنسبة 18.1% وكينيا بـ287.3 مليون بنسبة 14.9%، وزامبيا بـ266.1 مليون بنسبة 12.1%، والسودان بـ207.5 مليون دولار، بنسبة 9.8%، وجنوب إفريقيا بـ195.5 مليون دولار بنسبة 8.9%، والمغرب بـ165.5 مليون بنسبة 7.5%، والكونغو الديمقراطية بـ148 مليون دولار بنسبة 6.4%، وتونس بـ140.1 مليون بنسبة 6.4%، ونيجيريا بـ121.4 مليون بنسبة 5.5%، وليبيا بـ66 مليون دولار بنسبة 3%.