ديبلوماسي أمريكي يؤكد من دارفور دعم واشنطن للحكومة السودانية

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، خلال زيارة مدينة الفاشر (عاصمة شمال دارفور في غرب السودان) اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للحكومة الانتقالية بالسودان، حتى تتمكن من قيادة التغيير في البلاد.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الديبلوماسي الأمريكي، قوله إن السفارة الأمريكية بالخرطوم انخرطت خلال الفترة الماضية في عقد سلسلة من اللقاءات مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء، والناشطين لدعم وتقوية العلاقات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك.

ووصف لقاءه مع والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي بأنه كان جيدا ومثمرا، ومكنه من التعرف على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية في الأوضاع بدارفور.

من جانبه، طالب والي شمال دارفور، الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم جهود الولاية لإكمال المصالحات الاجتماعية، ودعم جهود إحلال السلام.

وأطلع القائم بالأعمال الأمريكي على تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بالولاية، مؤكدا أن الولاية تشهد استقرارا أمنيا تاما على المستوى الداخلي، وعلى حدودها مع دول الجوار بفضل الجهود التي تقوم بها القوات النظامية كافة وخاصة قوات "الدعم السريع".