قال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة والمشرف الباباوي على دير الشهيد العظيم ماري جرجس، إن أي شخص موجود في الاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس، بدير جبل "الرزيقات" لا يستطيع أن يفرق ببين أي شخص مسلم وآخر قبطي لأننا نسيج واحد في وطن يحتوينا جميعا ونشعر فيه بالأمن والأمان والاستقرار، مشيرا إلى أنه يشارك في الاحتفالية ما يقارب 130 ألف شخص طوال 6 أيام.

وأضاف الأنبا مرقس، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تلك الاحتفالية فرصة عظيمة للتأخي والتسامح والتلاقي وتكشف عن حب الملايين للشهيد ماري جرجس، مشيرا إلى أن الاحتفالية تشهد نوعا كبيرا من التلاحم بين جميع المشاركين والعلاقة الطيبة والمحبة المتشرة بربوع المكان، داعيا الله أن يحمي مصر من كيد الأشرار والمتربصين بها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والحب بين جميع طوائف الشعب.

وأوضح أن جميع المصريين يحبون الرئيس السيسي والذي سيظل حاميا لمصر بفضل دعوات وصلوات المصريين، لأنه ساهم في جعل مصر من أعظم الدول بفضل سياسته الحكيمة وعمله من أجل مصر وشعبها.