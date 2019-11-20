التضامن: استكمال بعض إجراءات الفحص الطبية لـ«طفلي السلم» بطنطا

قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن لشؤون الرعاية، إن هناك تكليف من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تكثيف المتابعة لـ«طفلي السلم» بطنطا، عبر فريق التدخل السريع المحلي المتواجد بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وفريق كامل من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن دار الرعاية قدمت بعض البرامج لتخفيف وطأة الحدث على الأطفال ورعايتهم غذائيًا ونفسيًا، لافتًا إلى استكمال بعد إجراءات الفحص الطبية غدًا للطفلين للتأكد من خلوهم من أي مشكلة صحية.

وكانت لجنة من مديرية التضامن بالغربية، نقلت الطفل «يازن، 3 أشهر» إلى إحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه، اليوم الثلاثاء، لمعرفة مدى صحة إصابته بثقب في القلب من عدمه، بعد تردد ذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتي أثبتت أن الطفل غير مصاب بثقب في القلب.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه، وحرر محضر وأخطرت النيابة التي تواصل التحقيقات.

ويذكر أن إحدى دور الرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات عقب انفصال زوجها المطرب شادي الأمير عنها، وسافر إلى الإسكندرية.