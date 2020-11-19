وزير داخلية ألمانيا يقترح 26 سبتمبر 2021 لإجراء الانتخابات البرلمانية

بعد مشاورات مع الولايات والكتل البرلمانية في ألمانيا اقترح وزير الداخلية هورست زيهوفر اليوم الخميس، يوم السادس والعشرين من سبتمبر 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في البلاد.



ويعود القرار النهائي في تحديد موعد إجراء الانتخابات للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.



وكتب زيهوفر في مقترحه، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، "نظرًا لأن مواعيد انتخابات البوندستاج ينبغي ألا تتعارض مع الأجازات، يكون يومي 19 أو 26 سبتمبر من عام 2021 فقط، موعدًا ممكنًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.. جميع المواعيد الأخرى تتقاطع مع فترات مخصصة لأجازات الصيف أو الخريف في كثير من الدول".



وأضاف الوزير الاتحادي أن الولايات والأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني صوتت بالأغلبية لصالح يوم 26 سبتمبر من العام المقبل.



وتجرى الانتخابات البرلمانية في ألمانيا كل أربعة أعوام.



وبحسب قانون الانتخابات الاتحادية، يحدد الرئيس الألماني موعد إجراء الانتخابات، ولكنه عادة ما يأخذ في هذا الشأن بتوصية الحكومة الألمانية.