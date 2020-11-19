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القبض على سياسي بارز في إيطاليا بسبب علاقاته بالمافيا

الشرطة الإيطالية - ارشيفية
الشرطة الإيطالية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:03 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:03 م
وُضِع سياسي بارز في إقليم كالابريا بجنوب إيطاليا، قيد الإقامة الجبرية، اليوم الخميس، بتهمة التواطؤ مع عصابة من عشائر مافيا "ندرانجيتا" المحلية.

وقالت شرطة الدرك الايطالية إن دومينيكو تاليني، رئيس برلمان الإقليم، متهم بالمساعدة في القيام بالأنشطة التجارية الخاصة بعائلة "جراند أراكري" الإجرامية.

وأفادت تقارير بأنه سارع في إصدار تصاريح بيروقراطية من أجل استثمار جديد للمافيا، وهو عبارة عن افتتاح سلسلة صيدليات في إقليم كالابريا وفي أماكن أخرى بإيطاليا.

وفي المقابل، يُزعم أن عصابة "جراند أراكري" ساعدت تاليني في الفوز بأصوات في الانتخابات الإقليمية التي جرت في عام 2014، بحسب ما جاء في بيان من جانب ممثلي الادعاء، صادر عن الشرطة.

في الوقت نفسه، كما تم اعتقال 18 شخصًا آخرين، جرى التحقيق معهم بشأن القضية.

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