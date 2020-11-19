وزير الزراعة: برامج لتحسين السلالات الحيوانية بواحة سيوة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن برامج لتحسين سلالات الثروة الحيوانية بواحة سيوة، من خلال الدعم بالرؤوس المحسنة، من الماشية والماعز والأغنام ذات الإنتاجية العالية، مع تحديد كيفية وأسلوب التوزيع، مع تدشين مشروع البتلو وطرق التلقيح الاصطناعي والاستفادة من الرعاية الإنتاجية، وعمل قوافل بيطرية بالأمصال واللقاحات بصفة دورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي عقده وزير الزراعة، خلال فعاليات زيارته الميدانية لواحة سيوة، اليوم الخميس، بمرافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمر عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري، والدكتور عبد الله زغلول القائم رئيس مركز بحوث الصحراء، ومديري الزراعة والطب الييطري بمطروح، والعميد عصام عبد الغني رئيس مدينة سيوة وشيوخ وعواقل سيوة.

وأعلن القصير إنشاء قسم للإرشاد الزراعي، وتفعيل المجلس الزراعي بواحة سيوة، يتواجد بصفة دائمة لدعم المزارعين والرد على استفساراتهم وتقديم الإجراءات الاستباقية حفاظًا على الثروة الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى سد العجز في الإدارات الزراعية والبيطرية، بالتنسيق مع المحافظة وتقديم التدريب والتأهيل اللازم للمهندسين والأطباء البيطريين، ودعمهم بكافة الأجهزة اللازمة والمعدات لتحسين السلالات، وعمل سجل للنتائج مع أهميتها الاقتصادية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وقال إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية واحة سيوة، مع الحفاظ على الطابع الحضاري والتراثي والبيئي لها.