مكافحة الإدمان: ضبط 13 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات خلال الأسبوعين الماضيين

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق بدأ حملات الكشف على سائقي حافلات المدرسة، منذ بداية العام الدراسي، بالتنسيق مع وزارات؛ الداخلية، والصحة والإسكان، والتربية والتعليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أنه تم الكشف على 450 أتوبيسًا، خلال الأسبوعين الماضيين، لافتًا إلى اكتشاف 13 حالة لتعاطي المخدرات.

وأشار إلى أن الحالات المكتشفة بعضها كان يتعاطى الترامادول وآخر الحشيش وحالات تتعاطى المخدرين، منوهًا إلى أن اكتشاف 13 حالة من أصل 450 رقم مقلق ويتطلب التحرك بشكل قوي.

وناشد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المدارس اتخاذ رد فعل والكشف على سائقي الحافلات إلى جانب الحملات التي ينفذها الصندوق، مطالبًا المواطنين الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها.

وأوضح أن الصندوق يستقبل شكاوى المواطنين وحالات الاشتباه على الرقم الساخن 16023، مشيرًا إلى أن سبعة بلاغات تلقاها الرقم الساخن كانت حالات إيجابية.

وزار أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، لمستشفى الهرم التخصصي للاطمئنان على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس بمنطقة الرماية تابع لمدرسة الإبداع للغات التابعة لإدارة أوسيم التعليمية والبالغ عددهم 17 حالة وهم (2 مشرفين – 14 طالبا – سائق الأتوبيس).

وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم ومتابعتهم من خلال تقديم الخدمة الصحية التي تحتاج إليها الحالات.