مقتل جنديين باكستانيين في تبادل لإطلاق نار مع إرهابيين بجنوب وزيرستان

قُتل جنديان باكستانيان وأصيب ثالث، في تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين، بالقرب منطقة "باش زيارات" في إقليم جنوب وزيرستان القبلي الواقع في أقصى غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، بحسب ما ورد في تقرير إخباري اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الاخبارية الباكستانية عن هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الجناح الإعلامي للجيش، أن الإرهابيين أطلقوا النار على نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن، فردت قوات الأمن على ذلك على الفور.

وأضافت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية أن هناك عملية تطهير جارية في المنطقة الآن.