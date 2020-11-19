ارتفاع عدد الوظائف في أستراليا خلال الشهر الماضي

وفر أصحاب العمل في أستراليا، وبشكل غير متوقع، عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة خلال أكتوبر الماضي مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة في ولاية فيكتوريا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة عمال الولاية إلى قوة العمل في الوقت الذي تتحسن فيه وتيرة التعافي الاقتصادي في باقي مناطق أستراليا.

وارتفع عدد الوظائف في أستراليا خلال الشهر الماضي بمقدار 178.8 ألف وظيفة بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي في حين كا المحللون يتوقعون تراجع عدد الوظائف بمقدار 27.5 ألف وظيفة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع معدل البطالة في أستراليا خلال الشهر الماضي إلى 7% مقابل 6.9% خلال سبتمبر الماضي مع ارتفاع نسبة المشاركة في القوة العاملة بنحو نقطة مئوية تقريبا إلى 65.8%. وكان رفع القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا في ولاية فيكتوريا قد شجع آلاف العاطلين على العودة إلى سوق العمل مجددا والبحث عن وظائف.

وقال بجورن جارفيس رئيس إدارة إحصاءات العمل في مكتب الإحصاء الأسترالي، إن الأمر المشجع هو أن ارتفاع عدد الوظائف ترافق أيضا مع زيادة قوية في عدد ساعات العمل وبخاصة في ولاية فيكتوريا، مضيفا أنه منذ بدء تخفيف إجراءات الإغلاق في الولاية في أكتوبر الماضي زاد عدد العاملين في الولاية بمقدار 81.6 ألف عامل أي بنسبة 2.5%.

من ناحيته، يتوقع البنك المركزي الأسترالي ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 8% مع الزيادة المتوقعة في أعداد العاطلين الذين سيعودون للبحث عن وظائف مع تخفيف إجراءات الإغلاق في ولاية فيكتوريا.