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الجزائر تسجل 1023 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا - ارشيفية
كورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 6:39 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 6:39 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 1023 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 71 ألفًا و752 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2221.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 636 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 46 ألفًا و962.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 55 مليون إصابة.

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