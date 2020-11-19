موريتانيا تطلق حملة توعية واسعة لمجابهة انتشار جائحة «كورونا»

أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذيرو ولد حامد تنظيم عمليات توعية واسعة وفورية للتحذير من خطورة التهاون بالإجراءات الوقائية التي تقررها السلطات الصحية والعمومية لمجابهة انتشار جائحة كورونا.

وقال الوزير، في تصريح نقلته الإذاعة الموريتانية اليوم الخميس، إن اللجنة الموريتانية لمواجهة كوفيد19، قررت مساء الأربعاء في ختام اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المهندس محمد ولد بلال، إن إطلاق عملية توعيه ستشارك فيها كل القطاعات الحكومية ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والمنتخبون المحليون وهيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ودعت اللجنة إلى تعزيز إجراءات الكشف الصحي ووسائل التكفل الصحي بالمصابين والعمل بكل الطرق المتاحة على الإسراع في اقتناء اللقاحات التي تثبت فعاليتها في مواجهة كورونا.

وقررت الإبقاء على هذه الإجراءات لمدة أسبوعين، والاستمرار في مراقبة تطور هذه الموجة واستعدادها لاتخاذ أية إجراءات أخرى ضرورية لحماية المواطنين.