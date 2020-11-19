منظمة حقوقية تناشد أمريكا العودة للمؤسسات الدولية تحت قيادة بايدن

ناشدت المنظمة الحقوقية المعروفة باسم "جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة" الولايات المتحدة العودة إلى المؤسسات الدولية وتعزيز المحاكم الدولية.

وقال المتحدث باسم المنظمة في ألمانيا، هانو شدلر، اليوم الخميس: "تحت قيادة الرئيس (دونالد) ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية ومن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأضاف أن المنظمة تأمل في أن يتبع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ما أعلنه خلال حملته الانتخابية وأن يعمل على تعزيزالتزام بلاده مجددا على المستوى العالمي.

وشدد شدلر على أنه يتعين على الولايات المتحدة التعاون مجددا مع المحكمة الجنائية الدولية، بصفة خاصة، وقال: "سيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة على الالتزام بالقانون الجنائي الدولي".

يذكر أن الإدارة الأمريكية الحالية وضعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على قائمة عقوبات في سبتمبر الماضي، بسبب تحقيقات محتملة ضد قوات الأمن الأمريكية.