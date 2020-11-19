الجيش الإثيوبي يتهم مدير منظمة الصحة العالمية بدعم التيجراي

اتهم الجيش الإثيوبي، الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أبرز الشخصيات العالمية المنحدرة من تيجراي، بالضغط لصالح الإقليم ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة.

وقال قائد الجيش برهان جولا في مؤتمر صحفي لدى حديثه عن مدير عام الهيئة الأممية: "عمل في دول مجاورة لإدانة الحرب. عمل لصالحهم للحصول على الأسلحة".

وأشار جولا إلى أن "تيدروس لم يوفر جهدا" لمساعدة "جبهة تحرير شعب تيجراي"، واتهمه بـ"محاولة شراء أسلحة لإقليم تيجراي لقتال قوات الحكومة"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع في معرض حديثه عن تيدروس، الذي كان وزيرا للصحة في عهد الحكومة السابقة، إنه "جزء من هذا الفريق (جبهة تحرير شعب تيجراي)".

ومضى قائلا: "ماذا تتوقعون منه؟ لا نتوقع منه بأن يقف إلى جانب الشعب الإثيوبي ويدينهم (أعضاء الجبهة)"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في المقابل، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه "لا يوجد تعليق فوري على الاتهامات الموجهة لتيدروس".

وأسفرت العملية العسكرية التي دخلت أسبوعها الثالث، عن مقتل المئات ودفعت بالآلاف للفرار عبر الحدود إلى السودان، في وقت أعلنت فيه كل من الحكومة الإثيوبية من جهة وسلطات إقليم تيجراي من جهة أخري تحقيق انتصارات عسكرية مهمة.

وأكد رئيس أركان الجيش الإثيوبي وعدة وسائل إعلام رسمية أن "الجيش ينتصر على جميع الجبهات"، وأن "خطة جبهة تحرير شعب تيجراي لدفع إثيوبيا نحو حرب أهلية وتفكيكها فشلت وهي حاليا يائسة لأنها محاصرة"، على حد تعبيره.

من جهتها، أعلنت قوات تيجراي تحقيق انتصارات عسكرية دون أن تقدم تفاصيل جغرافية حولها. وقال رئيس الإقليم ديبرسيون جبرميكائيل في بيان: "كبدنا القوة التي جاءت لمهاجمتنا خسائر جسيمة على كل الجبهات".

وأضاف جبرميكائيل: "أدعو جميع التيجراي إلى الخروج بكثافة لصد الغزاة ومواصلة تكبيد العدو خسائر كبيرة"، على حد قوله.

وكانت السلطات في إثيوبيا قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق 76 من كبار ضباط الجيش بتهم الخيانة. وقالت قناة "فانا" التلفزيونية إن مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء الضباط جاءت بسبب صلاتهم بزعماء إقليم تيجراي.

ويتهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، جبهة تحرير شعب تيجراي التي هيمنت على السلطة لثلاثة عقود قبل توليه منصبه في 2018، بالسعي لزعزعة حكومته، ويقول أن الحملة العسكرية على الإقليم تستهدف عناصر الجبهة.