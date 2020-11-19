 الإسكان: لا نمنع أي شخص من التقدم للحصول على شقة.. الوحدات بالأولوية - بوابة الشروق
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الإسكان: لا نمنع أي شخص من التقدم للحصول على شقة.. الوحدات بالأولوية

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 1:36 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 1:36 ص

قال عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن آخر حصر لإعلان 125 ألف وحدة أظهر أن هناك 280 ألف شخص ابتاعوا كراسة الشروط، منهم 160 ألف حولوا مقدمات الحجز.

وأضاف خطاب، في لقاء ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن الوزارة لا تمنع أي شخص من التقدم للحصول على شقة، متابعًا: «من لم يحصل على وحدة سكنية يكون له الحظ في الإعلان التالي».

وأوضح أن الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة تكون لمعيلي الأسر، وتقل للشباب في مقتبل العمر، مضيفًا أن هناك بعض الإعلانات تأخرت بسبب تحريك سعر الصرف في 2016.

وتابع: «سننتهي من تسليم الشقق الخاصة بالإعلانين الثامن والتاسع في أواخر العام الجاري، ليتم البدء في العاشر والـ11».

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