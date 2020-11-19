مصرع مزارع وإصابة شقيقه في مشاجرة بالمنيا

لقى مزارع مصرعه، بينما أصيب شقيقه، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية البراجيل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي ملوي العام.



كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول إخطار من مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام، بوصول كل من علي خلف عبد الرشيد 25 سنة مزارع جثة هامدة، وشقيقه محمود 40 سنة مزارع مصابًا بطلقات نارية بأماكن متفرقة من جسده.



وتبين من تحريات البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، أن المجني عليه وشقيقة دخلا في مشاجرة مع آخرين بقرية البراجيل، التابعة لمركز ملوي، أسفرت عن تلقيهما عدد من الطلقات النارية، تسببت في مصرع الأول وإصابة شقيقه، وتم ضبط الجناة الطرف الآخر في المشاجرة.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1846 أحوال مركز شرطة ملوي لسنة 2020، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.