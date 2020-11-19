الكويت: حالتا وفاة و485 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة، و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 859 حالة، وعدد المصابين إلى 138 ألفا و822 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 94 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 6758 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية: ليبلغ إجمالي المسحات مليون و35 ألفا و985 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 9 حالات وفاة، و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).