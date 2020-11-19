العربي للطفولة يضئ مقره باللون الأزرق غدا بمناسبة اليوم العالمي للطفل

يضئ المجلس العربي للطفولة والتنمية غدا الجمعة، مبناه باللون الأزرق، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحتفل به العالم يوم 20 نوفمبر من كل عام، ويتم خلاله – استجابة لدعوة الأمم المتحدة - إضاءة المعالم المميزة حول العالم باللون الأزرق، تضامنا مع هذه المناسبة التي تعد فرصة لتعزيز الترابط الدولي من أجل أطفال العالم، والتوعية والعمل من أجل تحسين حياتهم وتوفير الأفضل لهم؛ ولينعموا بحياة كريمة، فهم يمثلون جيل المستقبل.

وقال الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس ،في تصريح له اليوم، إن يوم الطفل العالمي هو فرصة للوقوف على التقدم المحرز في مجالات حقوق الطفل، إلا إنها تأتي هذا العام 2020 والعالم يئن من وطأة تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي قوضت العديد من المكتسبات، وخلفت أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية كبيرة، ستستمر تداعياتها على مدى أجيال وأجيال ما لم نتحرك لمواجهتها على كافة الأصعدة.

ودعا إلى العمل والتعاون والتكاتف من أجل التعافي من هذه الأزمة، وإنقاذ ما هو قادم في كافة المناحي، لنؤسس عالمنا الذي نحلم به، عالم أكثر عدالة وشمولا واستدامة ومراعاة للبيئة وقدرة على الإبداع، ليحيا فيه أطفالنا متمتعين بالصحة والحماية والنماء.

وكان المجلس العربي للطفولة والتنمية قد نظم بمناسبة اليوم العالمي للطفل وتواصلا مع جهوده في مجال حماية الأطفال من كورونا، مؤتمرا افتراضيا بعنوان "جائحة كورونا و حقوق الطفل: من أزمة إلى فرصة" الاسبوع الجاري، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال، سلط من خلاله الضوء على تأثيرات جائحة كورونا على حقوق الأطفال، مع العمل على أن يتم استثمارها لتتحول من أزمة إلى فرصة حقيقية نحو التغيير إلى الأفضل، ولإعادة بناء عالم ما بعد كورونا، وذلك بمشاركة مائة مشارك من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة والخبراء المعنيين، حيث كان المؤتمر بمثابة رسالة لضرورة ايلاء الاهتمام بقضايا الطفولة وجعلها تتصدر سلم الأولويات خاصة في المرحلة القادمة التي يعاني فيها العالم أجمع والأطفال بشكل خاص من تداعيات جائحة فيروس كورونا.