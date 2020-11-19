توقعات بأن تكون الهند الأكثر تضررا من تداعيات كورونا بين اقتصادات العالم الكبرى

توقعت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية أن تكون الهند الأكثر تضررا من بين الاقتصادات الكبرى حول العالم مع انحسار جائحة كورونا، حيث سيظل الناتج أقل بـ 12% عن مستويات ما قبل الجائحة حتى 2025 .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بريانكا كيشور رئيسة اقتصاديات جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، القول في تقرير، إن الضغوط التي تتعرض الميزانية العمومية، حتى من قبل الجائحة، من المحتمل أن تتفاقم.

وأوضحت أنها تتوقع نموا محتملا في الهند بنسبة 5ر4% على مدار السنوات الخمس القادمة، مقابل 5ر6% قبل الفيروس.

وأضافت أن التداعيات طويلة الأمد للجائحة في الهند ستكون "ربما بين الأسوأ على مستوى العالم، وستتسبب في تراجع كبير للنمو في الهند مقابل مستويات ما قبل كورونا".

إلا أن هذه التوقعات لم تمنع رئيس الوزراء ناريندرا مودي من التأكيد على هدفه بجعل حجم اقتصاد الهند يتجاوز خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2025.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بـ3ر10% في العام حتى مارس 2021 بعدما تسبب الإغلاق المفاجئ الذي أعلنه مودي في إصابة الاقتصاد بحالة من الشلل.