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كشفت تجربة حديثة عرضت اليوم، بمؤتمر جمعية أمراض المناطق الحارة الأمريكية، أن القرادات حاملة الأمراض المميتة يتزايد اهتمامها بالبشر مقارنة باهتمامها بالكلاب مع تزايد حرارة الجو المحيط بها.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه تم وضع عينات دم من الإنسان في صندوق وأخري لكلب بصندوق آخر وفي الظروف الطبيعية فضلت القرادة دماء الكلب بينما برفع درجة حرارة المختبر فضلت القرادة دم الإنسان.

وأوضحت لورا باكوس مشرفة الدراسة من جامعة كاليفورنيا، أنه بارتفاع درجات الحرارة من 23 مئوية لـ37.8 مئوية فإن اهتمام القرادات بالبشر يتضاعف بمرتين ونصف.

وأضافت لورا، أنه من الأفضل توخى الحذر حيال حمة الجبال الصخرية المبقعة مع تغير المناخ وإحترار الجو.

وتتم معالجة حمة الجبال بالمضادات الحيوية بالمراحل المبكرة ولكن في المراحل المتأخرة تصبح مميتة بـ20%، بينما تقول لورا إن تشخيصها مضلل بعض الشيء لتشابه أعراضها مع الحمة العادية.

ويذكر أن مرضى حمة الجبال وداء لايم كل منهما تضاعف خلال ال20 سنة الماضية من حيث عدد الحالات المصابة مع احتمال تزايد ذلك بالسنين القادمة مع تغير المناخ.

وتقول كيتلن كازابوم عالمة الأوبئة، من مركز السيطرة على الأوبئة الأمريكي لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الدراسة رصدت انتشار طفيف للوباء في العاصمة البوليفية لوبيز والذي أصاب شخصين و3 عمال صحة احتكوا بهما؛ ما أسفر عن وفاة أحد الحالتين و2 من عمال الصحة الذين كان من بينهم مسعف وموظف استقبال.

وأضافت كيتلن، أن المرض شبيه بالإيبولا ويسبب أعراض كالقيء وآلام البطن والعينين والطفح الجلدى ونزيف اللثة كما يسبب حمة قوية علي غرار تلك المصاحبة للإيبولا.

وينتقل الوباء عبر سوائل الجسم ما يجعل قوة إنتشاره أقل من كورونا المستجد الذى ينتقل بالتنفس مثلا.

وقالت ماريا مورالس، إن الوباء الذى شهد انتشارا واسعا عام 2004 بمدينة تشابار شرق بوليفيا كان يشخص عن طريق الخطأ علي أنه حمة الضنك ولكنه فيروس مستقل بذاته.

وتمكن علماء مركز السيطرة بالتعاون مع العلماء البوليفيون وعلماء فرع منظمة الصحة العالمية بالأمريكيتين من التوصل لاختبار مناسب للكشف عن الإصابة بالوباء، بينما لم يتم التوصل لعلاج فعال ضده.

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