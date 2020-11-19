 رئيس جنوب إفريقيا: جذب استثمارات بـ6 مليارات يورو للقطاعات المتضررة من كورونا - بوابة الشروق
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رئيس جنوب إفريقيا: جذب استثمارات بـ6 مليارات يورو للقطاعات المتضررة من كورونا

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا
جوهانسبرج - أ ش أ:
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 10:01 ص

أعلن رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوسا"، أن بلاده استطاعت جذب استثمارات بنحو 6 مليارات يورو لا سيما في القطاعات المتضررة من الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الرئيس "رامافوسا" -في كلمته الختامية خلال المؤتمر السنوي للاستثمار في جنوب أفريقيا، حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس- إن العديد من هذه الاستثمارات كانت في القطاعات التي تضررت بشدة من "كوفيد -19" لا سيما قطاعي السياحة والفندقة حيث إنها ستساهم بشكل كبير في تعافي هذه القطاعات من أزمتها الاقتصادية.

ومن جانبها، أكد مكتب الإحصاءات بجنوب إفريقيا، أن البلاد التي تعد الأكثر تصنيعا في القارة الافريقية، شهدت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 51%، وذلك في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وتتوقع الحكومة انخفاضا بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي لكامل لعام 2020.

وكان رئيس جنوب أفريقيا قد تحدث في وقت سابق عن اقتصاد بلاده الذي تضرر بشدة من الجائحة، حيث إن نسب البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في البلاد.

يذكر أنه في المؤتمر الاستثماري الأول عام 2018، حددالرئيس "رامافوزا" هدفا لجذب 65.5 مليار يورو على مدى خمس سنوات.


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