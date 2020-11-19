منظمة أمريكية تطالب مجموعة العشرين بتخفيف إضافي لديون الدول الفقيرة

طالبت منظمة "وان" التنموية الأمريكية، اليوم الخميس، بمزيد من التخفيف لأعباء الديون على الدول الفقيرة.



وقال شتيفان إكسو-كرايشر، مدير المنظمة، إن الاتفاق الإطاري لمجموعة العشرين، والذي تم إقراره الأسبوع الماضي لتخفيف أعباء الديون، ليس كافيًا، مضيفًا: "ليس هناك طموح ظاهر لإيجاد حل فعلي لأزمة السيولة الراهنة".



وتابع إكسو-كرايشر أن أزمة كورونا أثرت على الدول الفقيرة بكل قوة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يمكن فيه للدول الغنية أن تلجأ إلى الديون الجديدة لتصمد أمام الجائحة، فإن على الدول الفقيرة أن تختار إما أن " تسدد قروضا أو أن تنقذ أرواحا بشرية".



ورأى أنه لا ينبغي وضع دولة أمام هذا الخيار، وحذر من أنه إذا استمر الدائنون في المطالبة بسداد الديون، كما لو أنه لم يحدث شيء، ستنزلق الدول إلى الإفلاس واحدة تلو أخرى.



وطالبت المنظمة بإدخال تحسينات ملحوظة على الاتفاق الإطاري، وطالبت بإلزام البنك الدولي ودائني القطاع الخاص بالمشاركة في تدابير تخفيف عبء الديون على الدول الفقيرة.



ويعقد زعماء دول مجموعة العشرين قمتهم مطلع الأسبوع المقبل افتراضيًا، برئاسة السعودية، ويسبق ذلك اجتماع عبر الفيديو لوزراء مالية المجموعة غًدا الجمعة.