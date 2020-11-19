قال رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا، نوبار أفيان، إن نهاية جائحة فيروس كورونا تبدأ بتوفير لقاح فعال، متابعًا: «مازال أمامنا الكثير من العمل، لأنه يجب التأكد من المصادقة على اللقاح أولا من الناحية التشريعية ومن ثم توزيعه لمن يريد الحصول عليه».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شربل يستقبل»، المذاع عبر فضائية «CNN» عربية، مساء الخميس، أن الشركة عليها التأكد من أن العامة يثقون بأخذ لقاح كورونا، معلقًا: «واثق بأنه ستكون هناك لقاحات ستثمر عنها نهاية الجائحة لكن مازال أمامنا عمل للقيام به».

وشدد على أهمية تبني المواطنين للإجراءات السليمة في التعامل مع جائحة «كوفيد - 19» سواء بأخذ اللقاح أو غيرها، مؤكدًا أن «تبني الإجراءات السلمية يؤدي حتمًا إلى نهاية الوباء خلال وقت ما عام 2021 أو 2022».

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مودرنا إلى أن الناس يريدون زوال الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية، منوهًا إلى أن عواقب النتائج الخاطئة تتمثل في المزيد من حالات الوفاة والمعاناة.

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية «موديرنا» أن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا يشير إلى أن فعاليته بلغت 94.5%

وجاءت نتيجة الاختبارات السريرية واسعة النطاق في نفس نطاق النتائج التي أعلنت عنها الشركتان فايزر وبيونتيك، حيث قالتا الأسبوع الماضي إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 90%.