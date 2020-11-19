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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد انفجار أنبوب أكسجين في مستشفى كاموناركا لعلاج مصابي كورونا في موسكو.
ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين صفوف المرضى، وذلك حسبما أكدت إدارة الصحة في المدينة.