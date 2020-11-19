 فيديو.. انفجار أنبوب أكسجين في مستشفى لعلاج مصابي كورونا بروسيا - بوابة الشروق
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فيديو.. انفجار أنبوب أكسجين في مستشفى لعلاج مصابي كورونا بروسيا

نور رشوان
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 11:28 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد انفجار أنبوب أكسجين في مستشفى كاموناركا لعلاج مصابي كورونا في موسكو.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين صفوف المرضى، وذلك حسبما أكدت إدارة الصحة في المدينة.


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