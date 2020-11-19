الصحة: استخدام المضادات الحيوية دون إشراف طبيب يشكل خطرا على الأطفال وكبار السن

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن استخدام المضاد الحيوي بدون متخصص خطر كبير على الأطفال وكبار السن، مشيرًا إلى أن إنارة أربع مستشفيات باللون البنفسجي لفت نظر قوي لتوعية المواطنين.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذع عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأربعاء، أن المضاد الحيوي يجب أن يتم صرفه بروشتة طبيب متخصص، مشددًا على أهمية الحصول على المضاد الحيوي بجرعات مناسبة.

ونوه إلى أن الإفراط في استخدام المضاد الحيوي يؤدي إلى تكوين ميكروبات لا تتأثر بالمضاد، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل في كل المحافظات وتعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعي بشأن هذا الملف.

ونظمت وزارة الصحة والسكان، فاعلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للتوعية بالحد من استخدام المضادات الحيوية ومكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، حيث جرت إضاءة 4 مستشفيات أمس الأربعاء، باللون البنفسجي، وهي معهد ناصر للبحوث والعلاج بالقاهرة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي بالجيزة، مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء ومستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من استخدام المضادات الحيوية، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.